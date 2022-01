"Nonno vigile" è l'ultima iniziativa nel sociale che l'Amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Ambrosi intende mette in atto sul territorio. Innanzitutto a garanzia della sicurezza degli studenti e più in generale dei cittadini, sottolineando la valenza in termini di risorse ed esperienza che hanno i più anziani.

Un modo anche per ampliare un progetto di inserimento attivo nel contesto della comunità, perché ciascuno abbia la consapevolezza di quanto ancora può offrire agli altri. Così, proprio in questi giorni, è stato aperto il bando di partecipazione alla selezione per il servizio di volontariato denominato "Nonno vigile".

Un servizio che riguarda diverse attività: assistere i bambini davanti alle scuole per ridurre al minimo i pericoli durante gli orari di entrata e di uscita; collaborare a presidiare le zone frequentate da bambini e famiglie; collaborare con la Polizia locale in occasione di grandi eventi, sagre e manifestazioni culturali, ricreative e sportive; contribuire alla sorveglianza del cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti e di altri eventi per i quali è attesa grande affluenza; segnalare alla Polizia locale eventuali anomalie, problemi e necessità accertate durante il servizio.

Nello svolgimento delle attività ogni "Nonno Vigile" dovrà indossare gli elementi di riconoscimento previsti dall'apposito regolamento e seguire le direttive, il coordinamento e il controllo predisposti dal Comando di Polizia locale. Il servizio prestato ovviamente è volontario, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e senza la costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Potranno parteciparvi i pensionati residenti a Castro dei Volsci che non prestino alcuna attività lavorativa e siano idonei a livello psicofisico.