Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid in Ciociaria. Sono 1049 i nuovi positivi in provincia, lo comunica la Asl di Frosinone nel consueto bollettino. Questi gli altri dati: 6356 i tamponi effettuati, 897 i negativizzati. Purtroppo si segnala anche un decesso: una donna di 90 anni residente a Sora con pregresse patologie.

La mappa dei contagi

Altri comuni con nuovi casi non riportati in grafica:

10 BOVILLE ERNICA

8 ARPINO, SAN GIOVANNI INCARICO, SERRONE

7 ACUTO, MOROLO, TRIVIGLIANO, VILLA SANTA LUCIA

6 SAN GIORGIO A LIRI, SANTOPADRE

5 CASALVIERI, CASTELLIRI, PATRICA, PIGNATARO INTERAMNA, POFI

4 COLLEPARDO, GIULIANO DI ROMA, SGURGOLA, TORRE CAJETANI

3 ARNARA, BROCCOSTELLA, CASTROCIELO, FONTANA LII, FOTNECHIARI, PICO, VICO NEL LAZIO

2 ACQUAFONDATA, AUSONIA, CASALATTICO, FALVATERRA, FILETTINO, FUMONE, GALLINARO, PASTENA, PICINISCO, SAN DONATO VAL DICOMINO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SETTEFRATI, STRANGOLAGALLI, VALLECORSA, VICALVI, VILLA LATINA

1 CASTELNUOVO PARANO, COLLE SAN MAGNO, ESPERIA , GUARCINO, PESCOSOLIDO, POSTA FIBRENO, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'APOLLIANRE, TREVI NEL LAZIO