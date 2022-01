Perquisizioni, controlli ed accertamenti ieri mattina sul territorio comunale di Minturno, dove militari della Compagnia di Formia, hanno effettuato dei servizi, con l'istituzione anche di posti di blocco. Per il momento non ci sono informazioni in merito, ma è certo che i militari comandati dal maggiore Michele Pascale, hanno effettuato dei controlli che potrebbero rivelarsi utili, probabilmente, per alcune indagini. Il livello di attenzione è alto, come dimostrato dallo spiegamento di forze che c'è stato ieri e che è stato notato dai cittadini, alcuni dei quali hanno segnalato la presenza di militari dell'Arma in vari punti del territorio.

Subito la voce si è sparsa e nei punti di ritrovo del territorio in molti si chiedevano se fosse in atto qualche operazione ad ampio raggio, anche alla luce di blitz effettuati in passato, alcuni anche di rilevante importanza, che hanno visto scattare le manette ai polsi di persone note alle Forze dell'Ordine ed anche di incensurati. Addirittura quella presenza in strada di pattuglie dell'Arma, ha scatenato una ridda di voci, alcune incontrollate, che parlavano di un presunto e fantasioso decesso. Nulla di tutto questo, in quanto quelli di ieri, invece, erano servizi di controllo di routine, che comunque rivestono importanza, poiché hanno visto i militari della Compagnia di Formia impegnati in perquisizioni nei confronti di "sospettati".