Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Scauri, all'altezza del civico 109 della via Appia, in seguito al quale è rimasta ferita una ragazza di diciotto anni del luogo. Per cause ancora in corso di accertamento, sembra che la giovane, che era alla guida di uno scooter, si è scontrata con un Lancia Y.

In seguito all'impatto, la moto è rimasta incastrata con il veicolo, provocando il ferimento della ragazza. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 che ha trasferito la giovane all'ospedale Dono Svizzero di Formia, per le cure del caso.

Le sue condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Formia e gli agenti della Polizia Locale di Minturno.

Il sinistro ha provocato forti rallentamenti al traffico, rimasto bloccato per una ventina di minuti e poi riattivato ma a senso unico alternato