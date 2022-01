Una scritta volgare lasciata con una bomboletta rossa sui giochi dei giardinetti di piazza Labriola. Andrea Rasi, commerciante che nei mesi scorsi ha contribuito alla sistemazione dell'area, ha pubblicato la foto dello scempio sui social: «Complimenti alla mente che ha realizzato l'opera che da oggi tutti i bambini potranno ammirare, quando vi chiamo somari vi tratto con i guanti bianchi. Per chi si chiedesse perché il mondo è ridotto così la risposta l'avete davanti ai vostri occhi.

Spero che qualche telecamera abbia immortalato il momento in modo che il nostro "Picasso" sia applaudito da tutti, idiota allo stato puro».

L'episodio ha sollevato le proteste e una dura condanna da parte di tutta la comunità. E ieri lo stesso Andrea si è occupato di cancellare la scritta volgare ripubblicando sui social il gioco: «Lo so, non è bellissimo ma neanche indecente come prima. A breve lo restaureremo in toto».

Ad intervenire sull'episodio anche Sarah Grieco: «Dico all'imbecille che lo ha scritto di avere la decenza di coprirlo, così che i bambini possano giocare in un luogo dignitoso. Grazie ad Andrea per averlo segnalato per primo».