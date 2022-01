Sono da accertare le cause che, alle prime ore di ieri, hanno provocato un incendio all'interno di un'abitazione che si trova nelle vicinanze della Badia della Gloria, nei pressi della superstrada Anticolana.

Le fiamme ed il fumo sono stati notati dalle altre case vicine ed è scattato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero nelle aree vicine.

Fortunatamente l'abitazione era vuota, trattandosi di una seconda casa in cui i proprietari non vivono. I danni sono però notevoli, nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che ha evitato possibili conseguenze ben più gravi. Le cause dell'incendio sono da appurare, ma non ci sarebbero elementi tali da far pensare al dolo.