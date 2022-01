Serena poteva essere viva ma incosciente quando è stata legata, mani e piedi, scotch su bocca e naso.

«Un soffocamento per asfissia meccanica, legato all'apposizione del nastro adesivo?» chiede la Corte.

«Non so. Potrebbe essere pure un'altra causa esterna.

Tipo un cuscino. O un asciugamano, qualunque elemento che abbia occluso le vie respiratorie. Non abbiamo la possibilità di calcolare la sopravvivenza.

Ma i segni riscontrati sul cuore possono far pensare a un'asfissia meccanica» riferisce il medico legale e responsabile del Labanof di Milano, dove Serena è stata trasferita dopo l'estumulazione nel 2016, la professoressa Cristina Cattaneo.

Il trauma cranico per i consulenti non era idoneo a provocare un decesso immediato, come dimostra la prima autopsia, quella eseguita dalla professoressa Conticelli: una agonia stimata dal primo medico legale tra mezz'ora e le dieci ore. Quindi Serena poteva essere salvata.



I binari seguiti...CONTINUA...