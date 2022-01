Un investimento di un monopattino si è registrato stamattina in centro a Latina. È successo nella rotatoria all'incrocio tra via del Lido e via dell'Agora, dove una donna di 38 anni è stata urtata da un'automobile mentre attraversava l'intersezione col proprio monopattino: soccorsa da un'ambulanza del 118 è stata trasportata d'urgenza in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, comunque senza gravi conseguenze.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, la donna in monopattino proveniva da via Sant'Agostino e proseguiva su via del Lido quando è stata centrata da un'auto, una Opel Astra che si è immessa nella rotatoria fa via Mazzocchi Alemanni. L'automobilista ha dichiarato di non essersi accorto del monopattino.