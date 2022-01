Parte dalla Valle di Comino il tour vaccinale promosso dalla Asl, in collaborazione con la Prefettura di Frosinone, con il referente della struttura commissariale Generale Saverio Pirro e con l'ausilio delle Forze Armate, che toccherà i Comuni della provincia per abbattere le percentuali residue di non vaccinati.

Un'iniziativa ad ampio raggio per l'Azienda Sanitaria che si avvale del supporto di un'equipe militare, coordinata dal Colonnello Maurizio Lupardini, e di un mezzo dell'Esercito Italiano che opererà al fianco del team vaccinale della Asl e raggiungerà sia i centri piccoli e montani, che le città più grandi e popolose.

Grazie alla collaborazione con i Sindaci che si sono attivati per mettere a disposizione aree idonee, gli operatori sanitari vaccineranno i cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni (over 18) con prime dosi e richiami.

L'accesso è libero, non occorre la prenotazione.

Tutti i vaccini attualmente impiegati nella campagna di contrasto al Covid saranno ampiamente disponibili e scelti secondo la tipologia ritenuta più idonea dal medico vaccinatore.

Si parte domani 22 Gennaio con tre soste: ad Atina, in piazza Volsci Atina Inferiore-Ponte Melfa, la mattina dalle ore 9 alle 11, con vaccinazioni aperte anche agli abitanti di Casalattico e Casalvieri.

Poi il mezzo si sposterà a Gallinaro, in località Rio (ex Sp Forca D'Acero) dove sosterà dalle 11.30 alle 13.30 e accoglierà anche i residenti di Piscinisco e San Biagio Saracinisco.

Quindi la tappa a Villa Latina, in Piazza Umberto I, dalle 14 alle 17.30 anche per i cittadini di Vicalvi e Settefrati.

Come sottolineato, anche i grandi centri verranno coinvolti nel tour. In questi sarà presente anche una tenda allestita dai militari, per accogliere le persone che vorranno vaccinarsi. Gli operatori sanitari si fermeranno nei luoghi di aggregazione, lungo le strade dello shopping, nei mercati, durante gli eventi, per favorire soprattutto le fasce più giovani.

Domenica 23 Gennaio il mezzo militare e l'equipe sanitaria sosteranno nel centro di Sora, in Piazza Indipendenza, per l'intera mattinata (dalle 9 alle 13.30).

Sarà quindi l'occasione anche per dissipare gli ultimi e residuali elementi di dubbio in merito all'efficacia della campagna vaccinale e alla sicurezza della stessa.

La carovana, nei giorni successivi, proseguirà il suo tour interessando tutto il territorio provinciale con l'iniziativa che ha assunto come priorità quella di intervenire dove sono più consistenti le quote di non vaccinati.

Il 26 gennaio l'equipe sarà presente ad Anagni dalle 9 alle 11. Quindi, nello stesso giorno, il trasferimento nella zona dei Lepini: a Sgurgola dalle 11.30 alle 13.30 e nel pomeriggio a Supino dalle 14 alle 17, a seguire, altre tappe lungo il territorio provinciale.