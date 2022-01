Sono 726 i nuovi positivi al Covid in Ciociaria. Lo comunica la Asl di Frosinone nel consueto bollettino. Questi gli altri dati: 5265 i tamponi effettuati, 772 i negativizzati. Purtroppo si segnala un decesso: una donna di 83 anni residente a Fiuggi con pregresse patologie.

Di seguito gli altri contagi registrati in Comuni non riportati in grafica (TRA LE FOTO):

3 BROCCOSTELLA, FUMONE, PATRICA, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANT'APOLLIANRE, TORRE CAJETANI, TREVI NEL LAZIO, VALLEROTONDA, VILLA SANTO STEFANO



2 ALVITO, CAMPOLI APPENNINO, ESPERIA, FONTECHIARI, GIULIANO DI ROMA, GUARCINO, ROCCA D'ARCE, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANTOPADRE, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA



1 CASALATTICO, COLLE SAN MAGNO, COLLEPARDO, CORENO AUSONIO, FALVATERRA, FILETTINO, GALLINARO, POFI, POSTA FIBRENO, SGURGOLA