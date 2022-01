Droga sotto chiave, in camera, insieme a 11.000 euro.

I carabinieri della stazione di Aquino, della Compagnia di Pontecorvo, fermano un venticinquenne per un controllo e scoprono una personale "dispensa". E lo arrestano.

Ieri alle 13 ha avuto luogo la convalida della misura, con obbligo di firma e con permanenza domiciliare dalle 23 alle 6. Il grosso sequestro di droga e soldi e casa dell'insospettabile venticinquenne e la perquisizione erano stati già convalidati. Nove i panetti già suddivisi, per un peso complessivo di circa un chilo, insieme ad altri 6 grammi di marijuana, infiorescenze per un peso complessivo di 165 grammi, materiale da confezionamento e all'ingente somma (tutto poi sequestrato). Tutto rinvenuto in un mobile in ferro, chiuso da un grosso lucchetto, nella camera del giovane.

Intanto i militari della stazione di Aquino continuano a scavare: verifiche approfondite sulla provenienza della droga, con molta probabilità destinata al mercato locale.

E su come sia arrivata ad Aquino: gli elementi già raccolti, insieme all'analisi dei movimenti e dei rapporti del venticinquenne saranno molto preziosi alle indagini.