È spirata ieri Romana Martino, i cui funerali si terranno stamattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria Infante. «Cara mamma - recita un ricordo dei figli - la vita non ti ha fatto sconti. Dalle sofferenze vissute durante il secondo conflitto alla partenza per gli USA. Avevi solo 17 anni ed hai messo da parte le tue aspirazioni per contribuire alla realizzazione dei sogni dei tuoi fratelli. Tu, essendo "femmina", dovevi fare un passo indietro. L'amore per papà e per noi figli ti ha portato ad adattarti alla vita semplice in una piccola frazione. Donna di grande cultura ed infinita sensibilità ci hai insegnato il

significato e il valore del rispetto che, però, troppe volte ti è stato negato.

In questi ultimi anni la malattia ha cancellato i tuoi ricordi ed i pensieri, consumando lentamente anche il tuo corpo. La tua morte lascia un vuoto incolmabile

nei cuori dei tuoi cari e soprattutto nella vita del tuo Angelo».