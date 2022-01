È morto il dottor Massimo Marrazza. La notizia è arrivata ieri in città all'ora di pranzo, lasciando nello sconforto i suoi amici e l'intera comunità. Lascia la moglie e due figli. Nato ad Atina nel settembre del 1954, si è laureato in medicina e ha svolto la sua professione a Roma, dove ieri mattina è morto vinto da un male che lo ha colto pochi anni fa.

Figlio di Luigi, che fu sindaco di Atina nel dopoguerra, si era laureato alla Sapienza nel 1983, si era specializzato in clinica dermosifilopatica all'Università di Pavia. Da oltre vent'anni lavorava all'Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma, dove ricopriva l'incarico di dirigente medico di primo livello.

Una perdita per la città che piange un uomo di altri tempi, un professionista stimato e preparato e un marito e padre esempio di dedizione e affetto come mai visto in altri. Il dottor Marrazza e la sua famiglia erano molto noti ad Atina: il palazzo in piazza Saturno, di fronte al municipio, monumento nazionale, è conosciuto proprio come palazzo Marrazza ed era la sua casa quando faceva ritorno in città nei periodi di festa e in estate, quando qui ritrovava le atmosfere degli anni della fanciullezza e della gioventù.

I funerali si terranno domani, alle 11, nella chiesa della Balduina a Roma. Poi il feretro giungerà al cimitero di Atina per la tumulazione.