L'Azienda per i Servizi alla Persona della provincia di Frosinone ha approvato un bando per contrastare il fenomeno delle ludopatie. Si tratta di un avviso pubblico volto alla promozione e allo sviluppo di una rete integrata d'interventi di prevenzione e presa in carico di persone che hanno problemi con il gioco d'azzardo, un'iniziativa promossa dalla Regione Lazio, in collaborazione con le aziende pubbliche di servizi alla persona e il terzo settore.

A disposizione, per l'organizzazione e la gestione della sperimentazione, un budget complessivo massimo di 200.000 euro. L'assegnazione di tali fondi, suddivisi fra le varie imprese che ne faranno richiesta, avverrà in base a quanto stabilito nell'avviso pubblico.

Possono partecipare i soggetti del terzo settore che manifestano la disponibilità a collaborare per la co-progettazione e la successiva sperimentazione d'interventi innovativi afferenti alla prevenzione e al contrasto delle patologie connesse al gioco d'azzardo patologico nel territorio della Ciociaria.

«Il nostro impegno afferma Gianfranco Pizzutelli, presidente di Asp Frosinone oltre ai servizi alla persona, è anche quello di costruire un'educazione alla legalità ed al contrasto del gioco d'azzardo».

Nello scenario nazionale, secondo alcuni studi, il Lazio ha una posizione di rilievo per quanto attiene al consumo di gioco d'azzardo e alla presenza di installazioni ad esso deputate: è al primo posto come diffusione delle sale bingo, insieme alla Campania e alla Sicilia, e si posiziona al terzo posto come diffusione degli apparecchi d'intrattenimento dopo Lombardia e Campania.

Le domande per partecipare dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del giorno 11 febbraio, pena l'esclusione, e le proposte progettuali dovranno essere trasmesse per pec ad aspfrosinone@pec.it.