Nella mattinata odierna, alla presenza del Comandante Provinciale di Frosinone, Col. t.SFP Cosimo

Tripoli e di una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Reparto, ha avuto luogo l'insediamento del Maggiore Diego Morelli al vertice del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

di Frosinone.

II Maggiore Diego Morelli, 58 anni, giunge alla guida del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di

Frosinone dalla Direzione Centrale Servizi Antidroga, dove ha operato in qualità di "Esperto per la

Sicurezza" presso l'Ambasciata d'Italia a Skopje – Macedonia del Nord dal 2014 al 2022.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di comando presso Reparti Operativi del Corpo quali

Comandante della Sezione Antiriciclaggio e della Sezione Antidroga in seno al Gruppo Investigativo

Criminalità Organizzata di l'Aquila nonché della Sezione Tutela Economia e della Sezione Finanza

Pubblica incardinate nel Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di l'Aquila dall'anno 2005 all'anno

2009.

E' stato, altresì, Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Avezzano dal 2009 al 2012, alla

guida della quale ha ottenuto risultati di pregio in tutti i comparti della mission istituzionale. Laureato in Economia e Management Finanziario, il Maggiore Morelli è stato promosso Ufficiale del

Corpo per meriti eccezionali di servizio, è sposato e padre di tre figlie.

Consapevole del prestigioso quanto oneroso incarico affidatogli, il Maggiore Diego Morelli ha voluto

assicurare fin da subito il suo massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità

economico-finanziaria dei cittadini che vivono nel territorio della provincia di Frosinone. Il Colonnello Tripoli ha dato il suo benvenuto al Maggiore Morelli, augurandogli un proficuo e buon lavoro.