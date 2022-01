I furti nelle abitazioni e i tentativi delle settimane scorse hanno destato tanta preoccupazione nei cittadini. Nel bottino dei banditi in azione in diverse frazioni, tra cui Anitrella e Chiaiamari, soprattutto durante le festività natalizie, soldi e oggetti in oro. Diversi anche gli appelli alle istituzioni. Appelli ascoltati dal sindaco Emiliano Cinelli che ha inviato una richiesta al prefetto di Frosinone, il dottore Ernesto Liguori informandolo dei diversi furti e tentati raid che si sono verificati nel territorio monticiano. Ieri mattina alle 11 si è svolto un incontro in videoconferenza tra il primo cittadino, il prefetto, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Dopo aver analizzato i dati e il rilevato innalzamento dei numeri di furti nel mese di dicembre è emersa l'importanza del ruolo dei cittadini «a cui si chiede di evitare in prima battuta l'utilizzo dei social, ma di allertare immediatamente le forze dell'ordine in caso di furto o tentato furto per essere subito operativi ha spiegato il sindaco Emiliano Cinelli Evitare il nascere di gruppi di cittadini che agiscano autonomamente sia per non ostacolare l'operato delle forze dell'ordine che evitare incidenti tra i cittadini stessi». Dall'incontro è emersa, inoltre «l'assoluta disponibilità da parte delle forze dell'ordine a rafforzare la vigilanza nel nostro territorio utilizzando forze di polizia oltre alla già presente Arma dei carabinieri».

Il Comune dal canto suo, oltre all'utilizzo della polizia locale, metterà in campo un nuovo progetto di videosorveglianza condiviso con le forze dell'ordine.

«Ho messo a conoscenza il comitato per l'ordine la sicurezza pubblica, che alcune società hanno cercato di lucrare su questi episodi di furto andando a proporre ai cittadini monticiani di volere aderire con piccole quote ad un progetto comunale per la sorveglianza notturna.

Ovviamente il Comune non ha mai proposto questo.

Ringrazio il prefetto e le forze dell'ordine che tra i tanti impegni hanno recepito l'importanza e la delicatezza dell'argomento».