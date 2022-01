Guerra al Covid, arriva l'esercito. Al via il tour vaccinale con le Forze armate. Lo annuncia l'Azienda Sanitaria Locale, fissando l'obiettivo di aumentare i livelli di profilassi della popolazione ciociara.

Il ruolo delle Forze Armate

Pierpaola D'Alessandro, manager della Asl, rileva: «Priorità ai Comuni della provincia di Frosinone che hanno percentuali di non vaccinati superiori agli altri.

Obiettivo: abbatterle! La Asl tende la mano a chi ancora, per vari motivi, non si è vaccinato, andando direttamente sui territori, accorciando le distanze per vincere la sfida più difficile contro le sacche di resistenza alla vaccinazione. Per questa iniziativa ad ampio raggio, l'Azienda Sanitaria si avvarrà del supporto di un'equipe militare, composta dal personale sanitario delle Forze Armate, e di un mezzo dell'Esercito Italiano, adibito al trasporto dei civili, che opererà al fianco del team vaccinale della Asl». Aggiunge: «Un programma itinerante che punta dunque a raggiungere i centri ciociari piccoli e montani, e le zone più remote della nostra provincia, dove la popolazione si è sottoposta meno al vaccino . Grazie alla collaborazione con i sindaci che metteranno a disposizione locali idonei, gli operatori sanitari si recheranno nei paesi per vaccinare i cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni e che non abbiano completato il ciclo base o ricevuto la dose booster. Nel tour itinerante non saranno escluse le città più grandi della provincia dove invece il mezzo militare farà tappa nei luoghi di aggregazione, lungo le strade dello shopping, nei mercati, durante gli eventi, per favorire soprattutto le fasce più giovani».