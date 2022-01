Il bollettino Covid, nel Lazio altri 18 morti e 14534 nuovi casi: contagi in aumento "Nel Lazio superata quota 12 milioni di somministrazioni. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 91% degli over 12 sempre in doppia dose"

La Redazione 19/01/2022 18:16 letto 3 volte

Covid Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su un totale di 100.419 tamponi, si registrano 14.534 nuovi casi positivi (+1.248), sono 18 i decessi (-8), 1.888 i ricoverati (+39), 204 le terapie intensive (-3) e +5.487 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma città sono a quota 7.012. ***superata la quota dei 12 milioni di vaccini complessive di cui 2,9 milioni le dosi booster effettuate, pari al 60% della popolazione adulta. L'obiettivo entro fine mese e' di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta ***ieri sono state effettuate oltre 65 mila somministrazioni di vaccino, il 12% in più rispetto al target commissariale. * domenica 23 gennaio nuovo open day dosi booster fascia 12-17 anni: Sono rimasti alcuni slot disponibili e si invita a effettuare la prenotazione per l'open day che si terrà domenica 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP dedicato alla fascia 12-17 anni per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). L'elenco delle strutture Aiop aderenti all'iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Villa Aurora e Santa Lucia dei Fontanili San Feliciano (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital (Asl Roma 2). Merry House (Asl Roma 3). Villa delle Querce, Villa Linda e Sant'Anna Città di Pomezia (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Villa degli Ulivi (Asl di Frosinone). Città di Aprilia (Asl di Latina). Open day dedicato alla fascia 12-17 anni anche presso le strutture aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi), Asl di Latina e Asl di Frosinone. * SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. * VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. * Nel Lazio superata quota 12 milioni di somministrazioni e di queste 2,9 milioni sono dosi di richiamo pari al 60% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'91% degli over 12 sempre in doppia dose. * Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. *** Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. * Asl Roma 1: sono 2.855 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 3.601 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 556 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 691 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.210 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 2.036 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. ***Nelle province si registrano 3.585 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 940 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.340 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 503 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 802 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato