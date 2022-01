Divieto di sosta e parcheggio nella piazza antistante la chiesa di San Giorgio per tutta la giornata odierna. Ma l'ordinanza del sindaco Francesco Lavalle, che vige dalle sette del mattino alle diciotto, ha una buona ragione: consentire gli interventi di sistemazione delle telecamere di sorveglianza.

Come annunciato dal primo cittadino di San Giorgio a Liri, infatti, il paese sarà coperto da una rete di telecamere di videosorveglianza nei punti sensibili o di passaggio, soprattutto per scoraggiare gli atti di vandalismo che purtroppo periodicamente si verificano.

A San Giorgio, ma anche negli altri paesini intorno, il fenomeno di ragazzi, spesso molto piccoli, studenti della scuola media, che compiono scorribande notturne sta diventando allarmante. In particolare, non è la prima volta che il laghetto finisce nelle notti incivili dei vandali: qualche tempo fa le staccionate furono addirittura rubate, compiendo un doppio reato, il furto e l'atto vandalico, e mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti e in particolare dei più piccoli.

Qualche anno fa perfino la tela del compianto artista Tonino D'Arpino che ritrae il giudice Rosario Livatino nella sala polivalente del paese fu danneggiata e recentemente restaurata. Il sindaco confida che gli atti di vandalismo a San Giorgio a Liri finiscano anche grazie all'installazione delle telecamere di videosorveglianza nei punti sensibili o di passaggio.

«Abbiamo iniziato l'installazione delle prime dodici telecamere per la videosorveglianza: tre garantiscono anche la lettura della targa e andranno a coprire gli ingressi principali del paese, mentre le altre nove copriranno le aree sensibili come il laghetto, la pista ciclabile, la piazza, il municipio e le scuole», ha annunciato.

Un sistema di videosorveglianza che mira a controllare il territorio e soprattutto a fungere da deterrente per ogni tipo di reato verso cose e persone. «Nonostante gli sforzi economici che facciamo con l'assessorato alla manutenzione per tenere sistemati i parchi e i luoghi di maggior interesse che abbiamo, grazie anche a qualche finanziamento regionale, purtroppo continuiamo ad assistere a queste scene. Per questo, nei mesi scorsi abbiamo dato il via all'installazione dei sistemi di videosorveglianza in grado di garantire un controllo costante del territorio comunale, accertare violazioni e infrazioni e fungere da deterrente. Migliorare la qualità della vita nel nostro paese significa anche investire nella sicurezza dei cittadini e far sì che ciascuno possa circolare liberamente e sentirsi al sicuro», ha commentato il sindaco Francesco Lavalle.