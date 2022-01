È comparso ieri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina il quarantenne di Frosinone indagato in relazione a dei furti avvenuti all'interno di automobili parcheggiate nei pressi di alcune attività commerciali di Terracina.

Sono sette in particolare gli episodi che vengono contestati dalla Procura, tutti avvenuti in estate.

Il quarantenne, che è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a seguito dell'attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Terracina, a quanto pare avrebbe ammesso alcuni dei fatti raccontando di aver agito per necessità essendo disoccupato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo riusciva ad approfittare del temporaneo allontanamento dalle vetture o di un momento di distrazione degli occupanti per portar via tutto quello che c'era di valore, come smartphone e soldi.

Al frusinate i militari dell'Arma, coordinati dal capitano Vivona, sono giunti attraverso una meticolosa attività investigativa condotta anche con l'ausilio di telecamere.

L'uomo la scorsa estate ha colpito all'esterno di esercizi commerciali sia a Terracina, lungo la via Pontina, sia a Borgo Hermada: attendeva che le sue vittime, soprattutto anziani o donne.