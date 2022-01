Anagni, incidente sulla Via Casilina al bivio per la Simmel ex Winchester. Verso mezzogiorno due autovetture sono venute a collisione all'incrocio che porta alla ex Winchester, provocando tre feriti.

Sul posto i mezzi di soccorso di Ares 118 e la pattuglia della Polizia Locale. Una Fiat Punto proveniva da Via Muraglione e stava immettendosi sulla statale Casilina.

La Renault Capture era diretta da Frosinone verso Roma, e non riusciva ad evitare l'impatto. Il Comune ha avviato da tempo (2017) la procedura per realizzare la rotatoria, quanto mai necessaria, e la pratica sarebbe a buon punto.