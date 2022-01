Il drammatico sinistro Gravissimo incidente in A1: macchina dei soccorsi in azione sul posto Autostrade per l’Italia consiglia l’uscita di Ferentino provenendo da Roma e l’entrata a Ceprano da chi proviene da Napoli

N. F. 19/01/2022 12:19 letto 1507 volte

Gravissimo incidente stradale sull'A1 poco dopo il casello di Frosinone in direzione sud. Sul posto i soccorsi e gli agenti della polizia sottosezione A1 per i rilievi di rito. Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita di Ferentino provenendo da Roma e l'entrata a Ceprano da chi proviene da Napoli. Questo articolo è stato aggiornato, clicca qui per visualizzare il nuovo

