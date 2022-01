C'è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio, mediante spid, per presentare le domande per il servizio civile universale. Approvati quattro progetti nel circuito del servizio civile Universale, realizzati in convenzione con Anci Lazio e il Comune di Ripi. Per la realtà di Strangolagalli saranno sette i posti disponibili declinati come segue. Progetto Salvaguardia il tuo territorio per il comparto ambiente con 2 posizioni. Sarà possibile poi proporsi per il progetto Integrazione nel campo dell'assistenza con 2 posizioni.

Due posti anche per il progetto Bibliocultura ed una a disposizione per il progetto digitale. «Siamo soddisfatti – affermano l'assessore Stirpe e il consigliere Belli – per l'obiettivo raggiunto, e per dare di nuovo la possibilità ai ragazzi dai 18 ai 28 anni di fare un'esperienza formativa, di crescita civica e partecipazione sociale presso il nostro Comune».