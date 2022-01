Nuovo balzo in avanti dei contagi. Dopo praticamente una settimana i positivi tornano superare quota mille. Ieri sono stati 1.099, martedì scorso 1.103, numeri molto simili come simili lo erano quelli del bollettino di ieri, sempre in confronto con una settimana prima. Registrato anche il decesso di un uomo di 83 anni di Cassino, mentre cresce ancora il dato dei ricoverati, ora 86 di cui 12 in terapia intensiva. Continua a scendere, seppur di poco, l'incidenza, mentre il tasso di positività si attesta al 15,86%.

La giornata

Dei 1.099 nuovi casi, 106 sono a Frosinone e a Cassino, quindi 74 ad Alatri, 63 a Ferentino, 57 a Ceccano, 50 ad Anagni, 45 a Veroli, 42 a Sora, 27 a Boville Ernica, 25 ad Atina, 24 a Fiuggi, 234 a Monte San Giovanni Campano, 22 ad Aquino e Piedimonte San Germano, 19 a Pontecorvo, 18 a Roccasecca, 17 a Isola del Liri e Sant'Elia Fiumerapido, 16 a Ceprano ed Esperia, 14 ad Arpino, 13 a Paliano, 12 a Morolo e Supino, 11ad Acuto e Castro dei Volsci, 9 a Cervaro, 8 a Campoli Appennino, Castelliri Giuliano di Roma, Patrica, Piglio, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Torrice, 7 a Ripi, 6 ad Ausonia, Gallinaro, Pofi, Serrone, Trevi nel Lazio, 5 Castrocielo, Picinisco, San Donato Val di Comino, Sant'Apollinare, Sgurgola e, Torre Cajetani, 4 ad Arce, Casalvieri, Guarcino, Sant'Andrea del Garigliano e Villa Santa Lucia, 3 ad Amaseno, Collepardo, Fumone, Pescosolido, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Vallecorsa, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano, 2 ad Arnara, Castelnuovo Parano, Falvaterra, Pastena, Rocca d'Arce e Strangolagalli, 1a Boville Ernica, Broccostella, Colfelice, Colle San Magno, Filettino, Fontana Liri, Fontechiari, Posta Fibreno, Santopadre, Vallemaio, Vallerotonda e Villa Latina.

La settimana si apre, pertanto, con 1.416 contagiati, 13 in meno (-0,90%) rispetto alla precedente settimana, sempre di martedì.

Che, a sua volta, ne aveva 75 in più rispetto a quella prima ancora. Segno che, nelle ultime tre settimane, i dati si sono stabilizzati: 802,29 casi dal 3 al 9 gennaio, 775,29 dal 10 al 16 gennaio e ora 708 di media in due giorni. A gennaio si contano 770 casi di media giornaliera per un totale di 13.860. Sono già più del doppio del massimo finora registrato, ovvero i 6.588 casi di novembre 2020.

Il decesso

Primo morto della settimana. Si tratta di un uomo di 83 anni di Cassino con pregresse patologie. La scorsa settimana era iniziata con 7 per poi chiudersi a 14 vittime, il massimo dalle 23 del periodo 26 aprile-2 maggio 2021. Finora, dall'inizio del nuovo anno, sono morti a causa del Covid in 28.

I ricoverati e i guariti

Prosegue la crescita del numero dei ricoverati che sono saliti a 86, tre in più in 24 ore e sei in più in una settimana. I malati in terapia intensiva salgono da 10 a 12 e sono 4 in più rispetto allo scorso martedì. Nel frattempo si sono negativizzate altre 845 persone, 1.390 in due giorni. La passata settimana i guariti erano stati 3.653. A gennaio sono 7.792.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni mantiene il suo trend in leggera diminuzione. Rispetto a lunedì il dato passa da 1.135,85 a 1.135,01. Si tratta del quarto ribasso consecutivo, l'ottavo delle ultime nove volte.

Il tasso di positività, per effetto anche di un numero decisamente più consistente di tamponi rispetto al bollettino precedente, scende dal 16,97 al 15,86%.

Questa settimana, per ora, si è posizionata al 16,42%.

L'ultima si era chiusa al 16,42% in lieve rialzo dal 16,03% del periodo precedente.

I tamponi

Decisa sterzata verso l'alto del numero dei test eseguiti, ieri ne sono stati processati 6.928. È il terzo degli ultimi quattro giorni sopra i seimila. In settimana sono stati eseguiti 8.795 contro i 9.886 dei primi due giorni della precedente, che poi si è chiusa a 39.013, quasi quattromila in meno in sette giorni.

Il bollettino

Nel Lazio informa l'assessore Alessio D'Amato su un totale di 120.151 tamponi, si sono avuti 13.286 nuovi casi positivi (+6.839), con 26 decessi (+9). Sono 1.849 i ricoverati (+60), 207 le terapie intensive (+3) e 5.247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%. D'Amato evidenzia il superamento della «quota dei 12 milioni di vaccini totali. Sono 2,9 milioni le dosi booster effettuate, il 56% della popolazione over 12 anni.

L'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta». Domenica 23 gennaio nuovo open day, dedicato alla fascia 12-17 anni, con le strutture Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) aderenti.

In Ciociaria c'è Villa degli ulivi di Sant'Elia Fiumerapido.

Resta il potenziamento del contact tracing per gli studenti.