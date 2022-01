Trentottenne condannato a sei mesi per lesioni e assolto per il reato di stalking. Protagonista un uomo di Fiuggi finito nei guai per aver preso per il collo con una cinta di cuoio un amico, causandogli lesioni. Tutto nasce dalla reazione alla scoperta che la moglie, mentre lui era in carcere per scontare una pena di tre anni, ha avuto una relazione con il fratello ed è rimasta incinta.

In più di qualche occasione il trentottenne ha aggredito il fratello "traditore" e in un episodio si è scaraventato contro di lui insieme a un altro familiare, nella piazza della città termale. Il fratello stava parlando con un amico e anche quest'ultimo è finito per essere aggredito.

L'avvocato Antonio Ceccani ha sostenuto in aula che bisognava tenere conto anche dello stato emotivo del suo assistito che si era sentito tradito dal fratello.

L'imputato è stato condannato a sei mesi per lesioni.