Muore nella sua abitazione di San Michele lo storico maestro Angelo Guarracino di 90 anni per un colpo di pistola. L'insegnante, maestro che ha forgiato intere generazioni, è stato trovato ieri mattina senza vita dai suoi familiari. Inutili i soccorsi. A mancare un unico colpo della sua pistola, una delle armi legalmente detenute, vista la sua ben nota passione per la caccia.

Passione trasmessa al figlio Romeo, stimato professore, esponente di spicco dell'Atc.

Non è ancora ben chiara la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte del maestro Guarracino. Potrebbe essersi trattato di una manovra sbagliata nel maneggiare l'arma. Ma al momento esclusa la pista di un elemento violento ed estraneo si stanno valutando tutti gli elementi raccolti. Nessuna effrazione.

Un unico colpo che purtroppo ha strappato all'affetto dei suoi cari lo storico maestro, figura di riferimento per intere generazioni, ormai in pensione da molti anni.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cassino che dovranno chiarire la dinamica. Disposta l'autopsia per fugare ogni dubbio.