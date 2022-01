Telecamere per prevenire l'abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio, fenomeno difficile da abbattere. Un percorso già avviato da tempo grazie al progetto "A l atri ambiente sicuro", finanziato dalla Regione Lazio. In questi giorni sono iniziati i lavori per l'installazione di nuove telecamere sulla strada provinciale Seritico-Castagneto e nell'area mercatale dove già ve ne sono altre. In totale le nuove telecamere sono tre ed essendo apparecchiature di altissima tecnologia potranno registrare ogni movimento, anche il più sensibile. Saranno strumenti deterrenti e utili ad individuare chi, senza alcun senso civico, continua a gettare ogni tipo di rifiuto in numerose aree della città, causando la crescita di discariche a cielo aperto, più o meno vaste, molto dannose per l'ambiente.

Il progetto "Alatri ambiente sicuro" ha proprio l'obiettivo di migliorare il territorio preservandolo dai continui attacchi, su tutti i cumuli di rifiuti abbandonati. E ovviamente sanzionare chi non rispetta le regole.

Sul territorio la presenza di telecamere contro gli imbrattatori dell'ambiente hanno già permesso, anche recentemente, di individuare e multare i responsabili.

Lo scorso dicembre, sono state otto le sanzioni elevate a carico di altrettanti cittadini, ripresi e inchiodati dal sistema di videosorveglianza.

Stesso provvedimento per due attività commerciali, responsabili di abbandono di rifiuti nelle aree del mercato a Tecchiena ed Alatri. L'incremento del servizio, già programmato, non può che aiutare ulteriormente i controlli sul territorio e, questo è l'auspicio, porre un freno al fenomeno. A breve, intanto, si potrà contare su una maggiore videosorveglianza sulla strada provinciale Seritico-Castagneto e nell'area del mercato.