Massicci servizi di prevenzione del crimine, lo scorso fine settimana, coordinati dal comando provinciale dei carabinieri di Frosinone in tutta la sfera giurisdizionale di competenza, per garantire sempre più maggiori standard di sicurezza ai cittadini. A Ferentino i militari della Stazione hanno denunciato un 26enne di Paliano (gravato da vicende in materia di stupefacenti) poiché alla guida in stato di ebbrezza alcoolica. Il giovane è stato sottoposto ad accertamento alcolemico ed è venuto fuori un tasso superiore al valore consentito (1,47 g/l). Gli è stata ritirata anche la patente di guida e il veicolo è stato sequestrato.

Inoltre i militari del Norm della Compagnia di Anagni hanno denunciato in stato di libertà un 41enne di Ferentino, responsabile di guida in stato di ebbrezza alcoolica e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici. L'uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici. Sempre a Ferentino i carabinieri del Norm della medesima Compagnia hanno denunciato due 24enni, rispettivamente di Ferentino e Anagni, per guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Controllati alla guida dei propri veicoli e sottoposti ad accertamento alcolemico, sono risultati anch'essi con un tasso superiore al valore consentito. Entrambi sono stati denunciati e sono state ritirate le patenti, mentre i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Invece ad Anagni il personale della Stazione ha segnalato alla Prefettura di Frosinone, un 20enne di Ferentino (già gravato da analoga violazione amministrativa) per detenzione di 0,3 gr.

di hashish.