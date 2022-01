La nuova settimana si apre con 317 positivi, nessun morto, 545 negativizzati. Invariato il numero dei ricoverati: sempre 83, ma 10 in terapia intensiva. Complice, il ridotto numero di tamponi si rialza il tasso di positività che raggiunge il 16,97%. Per il terzo giorno di fila scende l'incidenza.



La giornata

I nuovi 317 casi registrati dalla Asl di Frosinone provengono da 53 comuni. Si parte con il capoluogo che ne registra 47, poi Alatri 21, Cassino 12, Ceccano e Veroli 9, Ferentino e Torrice 8, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo e Sora 7, Anagni ed Esperia 6, Aquino e Pofi 54, Ripi 4, Arnara, Boville Ernica, Ceprano, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna e Vico nel Lazio 3, Acuto, Amaseno, Casalvieri, Castrocielo, Coreno Ausonio, Picinisco, Piglio, Posta Fibreno, San Giorgio a Liri, Supino e Vallemaio 2, Arpino, Atina, Broccostella, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Cervaro, Colfelice, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Patrica, Pescosolido, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Trivigliano, Vallecorsa, Vallerotonda e Villa Latina 1.

Rispetto allo scorso lunedì si registrano nove casi in meno su però circa mille tamponi in meno. Settimana che, pure, si è chiusa in calando rispetto alla precedente con 5.427 casi (a 775,29 di media) contro i 5.616 (a 802,29) di quella prima ancora. Ciò significa che negli ultimi sette giorni, i nuovi positivi sono diminuiti del 3,36%. Mentre prima ancora l'incremento era stato del 40,92% tra l'ultima settimana di dicembre e la prima di gennaio. Sempre a gennaio i casi sono 12.761 a una media di 750,64. Numeri mai visti prima. Infatti, con poco più di metà mese è stato già doppiato il dato di dicembre (6.230 a 200,96 di media).



I vaccini

Si sta spingendo in tutti i modi per aumentare la copertura vaccinale con le prime dosi per chi ancora non si è deciso, per i richiami per chi ha concluso il ciclo primario e anche con le prime dosi ai più piccoli. L'ultima categoria a partire è stata quella tra i 5 e gli 11 anni. Grande successo ha riscontrato l'open day di domenica dedicato ai bambini. Scrive la Asl: «La voglia di proteggersi dei bambini, la responsabilità dei loro genitori, un mix vincente che ha reso l'open day baby 5-11 uno straordinario successo. Nelle quattro sedi ad accesso diretto (presidio sanitario di Anagni e case della salute di Ceccano, Atina e Pontecorvo) e nei cinque Hub pediatrici aziendali, sono state somministrate in totale 1.900 dosi». Un bel salto in avanti in un momento in cui la variante Omicron sta mettendo grande pressione sul sistema sanitario.



I ricoverati e i guariti

Sono 83 i ricoverati per Covid, lo stesso numero di 24 ore prima. E tre in più rispetto al passato lunedì. Sono, invece, 10 i pazienti in terapia intensiva. Dieci giorni prima erano ancora 5. I guariti, invece, sono 545, in linea con i valori degli ultimi giorni. La passata settimana se ne sono contati 3.653 contro i 2.413 della precedente. A gennaio sono guariti dal Covid in 6.947 contro i 3.205 di dicembre. Peraltro, ieri, è stata la prima volta che si sono contati più guariti che nuovi casi. Non accadeva dal 9 dicembre (ma allora furono 13 i casi e 35 i negativizzati). Su un numero più significativo di contagiati non capitava dal 5 dicembre: 103 contro 101.



Gli indicatori

Nelle ultime 24 ore lieve ribasso dell'incidenza per 100.000 abitanti, ora a 1.135,85. Il dato è in discesa da tre giorni e in sei delle ultime sette volte. Un segnale importante che dà idea di come la curva dopo l'impennata delle precedenti settimane stia vivendo un momento di stabilità e di ripiegamento verso il basso.

Il tasso di positività, invece, è risalito dal 13,50% al 16,97% complice, però, l'abbassamento del numero di tamponi eseguiti, appena 1.867, il dato più basso dagli 820 del 2 gennaio (una cifra, però, decisamente condizionata dalla giornata festiva del 1°).



Il bollettino

In base ai numeri forniti dall'assessore Alessio D'Amato, ieri, nel Lazio su 52.536 tamponi, si registravano 6.447 nuovi casi positivi (-6.547) e 17 decessi (+11). Sono 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (0) e 5.102 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. Il Lazio ha avuto 3.000 casi in meno rispetto al lunedì precedente. «È la riduzione più significativa delle ultime settimane», rimarca D'Amato. Che poi aggiunge: «Superata quota 2,8 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 55% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,9 milioni e l'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta». Sempre l'assessore informa che «si terrà domenica 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione dall'Aiop il prossimo open day dedicato alla fascia 12-17 anni per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità».