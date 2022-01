Paura ieri sera su via Cellaro. Avvertito dai residenti un forte boato che ha spinto le famiglie a scendere per strada per lo spavento.

"Si è sentita un'esplosione pazzesca a via Cellaro, con conseguente puzza di esplosivo. È stato udito anche in lontananza. Paura, gente in strada".

Questo il racconto di una donna sui social. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sora per un sopralluogo, ma nulla è stato rilevato. Resta un mistero.