Avevano realizzato con tanta cura e dedizione un presepe che potesse arrivare anche a dare un messaggio di forza e speranza per il periodo d'emergenza purtroppo ancora in corso. Avevano realizzato l'opera rivolgendo un pensiero a tutti i coloro che sono impegnati ormai da circa due anni per contrastare il covid-19, tra cui il personale medico, gli infermieri. E mai avrebbero potuto immaginare che qualcuno potesse compiere un gesto inqualificabile.

Rubate le offerte del presepe realizzato dai volontari dell'associazione culturale Colli nella piazza San Lorenzo della frazione monticiana. Un gesto che ha lasciato sdegno e incredulità nei residenti. Ignoti hanno forzato il chiavistello e si sono introdotti nella casetta di legno dove era stata realizzata l'opera. Una volta all'interno, hanno trafugato il contenitore delle offerte.

Con un post sulla pagina Facebook, l'associazione ha raccontato l'accaduto con grande amarezza. «Grazie a tutti coloro che hanno fatto un'offerta per il nostro presepe in piazza San Lorenzo. Solitamente sono destinate alla realizzazione del presepe dell'anno successivo - hanno commentato i volontari e il presidente Simone Venditti - Quest'anno saranno destinate sicuramente ad altro visto che sono state "ritirate" prima che arrivassimo noi. La nostra speranza è che servano comunque per qualcosa di importante. Questo non è il paese che ci piace. Ci siano accorti dell'ammanco sabato sera al termine di una riunione».

Tanti i messaggi di vicinanza all'associazione e di condanna per l'accaduto da parte dei residenti e dei tanti che durante le festività natalizie hanno avuto modo di visitare e apprezzare l'opera realizzata dai volontari anche per rendere omaggio al personale sanitario impegnato ormai da tempo, come detto, per fronteggiare la pandemia.