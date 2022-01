Centododici tamponi effettuati e nessun positivo. È il resoconto della giornata di screening per il coronavirus organizzata dall'amministrazione di Pignataro Interamna.

«Arrivano ottimi segnali dallo screening a cui hanno partecipato in tanti - ha detto il sindaco Benedetto Murro - 112 tamponi effettuati tra bambini, ragazzi, insegnanti e personale Ata. Il fatto che non si sia registrato nessun positivo al Covid è un dato che ci conforta e che ci fa ben sperare non solo per un inizio di scuola tranquillo, ma anche per l'andamento della pandemia».

Ieri, infatti, anche a Pignataro è ritornata la didattica in presenza, ritardata di dieci giorni dopo le vacanze natalizie. «Ringrazio le dottoresse Evangelista per la collaborazione e per la consueta altissima professionalità - ha sottolineato il primo cittadino - Grazie alla Protezione Civile per la costante presenza».