Una mattinata problematica nel centro della città. Una donna è caduta rovinosamente a terra e sono stati subito allertati i soccorsi. Era poco prima di mezzogiorno e, complice la bella giornata, in molti erano usciti, a piedi o in auto, per ammirare la cascata grande e fare una passeggiata con la famiglia lungo corso Roma.

Ma è stata una mattinata da dimenticare e non solo per la signora, che è stata poi portata all'ospedale di Sora per accertamenti. L'ambulanza che l'ha soccorsa ha avuto difficoltà ad arrivare nel punto in cui la donna era caduta. Una lunga fila di auto era incolonnata lungo il corso; la donna a terra aspettava i sanitari del 118. Ma, tra le auto in sosta e i dehors dei locali, l'ambulanza non aveva spazio per passare.

Così ha dovuto fare il giro e percorrere corso Roma contromano per raggiungere l'anziana e prestarle le prime cure. Le auto sono rimaste intrappolate nella lunga coda e più di qualcuno ha provato di fare retromarcia per tentare di districarsi dall'ingorgo. Una manovra che ha ulteriormente complicato la già difficile situazione.

Un episodio che ha rinfocolato le mai sopite polemiche sulla scelta dell'amministrazione del sindaco Massimiliano Quadrini di istituire il senso unico in corso Roma collocando a terra dei blocchi di cemento che fungono da fioriere e che in caso di necessità non possono essere rimosse con facilità.

«È stato un vero caos - dice un commerciante della zona - La prova provata che quest'idea del senso unico su un corso come il nostro non è una pensata felice. Non solo per il commercio che sta risentendo duramente della crisi e anche per l'istituzione del parcheggio a pagamento solo nella parte bassa della città, ma anche perché in caso di necessità i mezzi di soccorso come arrivano?».