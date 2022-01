Lavori in corso sulla ferrovia e percorsi alternativi per il traffico veicolare da oggi fino al 29 gennaio. Con l'ordinanza numero 6 del 13 gennaio, il Comune ha disposto il divieto di transito sui passaggi a livello della linea ferroviaria Sora-Roccasecca situati nelle strade comunali nei giorni e orari rispettivamente indicati: passaggio a livello al Km ferroviario 28+957 via Edoardo Facchini da oggi fino al 22 gennaio, dalle ore 22 alle ore 5 successive.

Stesse giornate e stessi orari per il divieto di transito al passaggio a livello posto al Km ferroviario 28+646 via Costantinopoli. Al passaggio a livello al Km ferroviario 27+648 via Pozzo Pantano dal 19 gennaio al 27 gennaio, dalle ore 22 alle ore 5 successive, mentre al passaggio a livello al Km ferroviario 26+809 via Ponte Olmo i giorni interessati dal divieto saranno dal 21 gennaio al 29 gennaio, dalle ore 22 alle ore 5 successive.

L'ordinanza stabilisce inoltre che "per eseguire lavori riguardanti la sicurezza dell'esercizio ferroviario che prevedono la chiusura dei passaggi a livello suindicati il traffico veicolare e pedonale sarà deviato in percorsi alternativi".