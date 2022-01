Ancora un weekend da incorniciare quello appena trascorso a Campo Staffi. Il piazzale-parcheggio pieno di macchine, piste invase da sciatori soddisfatti del tempo veramente bello che ha esaltato le attrattive naturali di questo incantevole luogo.

Dal giorno dell'apertura degli impianti, avvenuta il 1 gennaio, le piste di Filettino sono state prese d'assalto da migliaia di sciatori, tanto che anche questo fine settimana ha fatto registrare il tutto esaurito per la felicità del gestore degli impianti Filippo Colucelli, dell'Amministrazione comunale e di tutti gli tutti gli operatori ed esercizi commerciali che ruotano intorno al circo bianco ciociaro, comprese le attività dei paesi limitrofi.

Dopo un anno di fermo e i precedenti privi di neve, Campo Staffi torna prepotentemente al centro dell'attenzione degli appassionati dello sport invernale per eccellenza, facendo ricordare ai più anziani il boom degli anni Ottanta, quando Campo Staffi era la capitale dello sci laziale e Filettino quella del settore edilizio per il numero di residence costruiti in quel periodo.

Campo Staffi fece innamorare tanti con le sue bellezze naturalistiche, diventando a tutti gli effetti una delle realtà turistiche più importanti della Ciociaria. Ora, però, avanti tutta, sperando che la stagione possa continuare con questo ritmo fino a Pasqua.