Ad Arpino, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, nel corso di attività finalizzate a contrastare la commissione dei reati predatori, hanno intercettato e controllato due persone, un 27enne proveniente dalla provincia di Genova ed un 20enne della provincia di Roma (gravati da vicende penali per reati contro il patrimonio).

Nei confronti degli stessi, essendo stati sorpresi con fare sospetto e senza giustificato motivo nei pressi di isolate abitazioni e ricorrendone i presupposti di legge, veniva proposta l'irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel Comune di Arpino per tre anni. Inoltre, i due sono stati anche denunciati poiché, nel corso delle previste attività di accertamento nei loro confronti, i carabinieri hanno accertato che i due avessero anche occupato abusivamente un casolare abbandonato in una zona periferica di Arpino.