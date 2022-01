Oggi la riapertura delle scuole in città e alle 12 un avviso urgentissimo arrivato ai genitori degli studenti della scuola elementare "San Silvestro". Si è resa necessaria una sanificazione urgente dei locali mensa per cui oggi non era possibile erogare il servizio.

I genitori sono stati avvisati dopo le 12, il personale scolastico ha telefonato e inviato messaggi per invitare le famiglie a ritirare i bambini entro le 13.15. Le operazioni di sanificazione saranno eseguite oggi ma il servizio non sarà erogato neanche domani per cui i ragazzi dovranno portare il pasto domestico.

Probabilmente qualche roditore a spasso nei locali mensa avrebbe fatto scattare l'allarme urgente e la disposizione della sanificazione repentina. A decine i genitori si sono messi in coda per ritirare i figli, primo giorno di rientro con sorpresa.