Ora c'è una data. È quella del pensionamento del vescovo della diocesi di Anagni-Alatri Lorenzo Loppa. Ed è quella del probabile avvio dell'unificazione delle diocesi di Anagni-Alatri con quella di Frosinone-Ferentino-Veroli. È il 14 luglio, giorno che evoca ben altre rivoluzioni, ma che potrebbe rappresentare una svolta nell'attuale geografia delle diocesi in Ciociaria, seguendo le indicazioni di papa Bergoglio verso un accorpamento delle sedi vescovili all'insegna di una sorta di spending review della Chiesa. Del resto, in un'ottica di riorganizzazione, di fusioni e annessioni se ne parlava già da un po'. Il progetto viene da lontano.

Accorpamenti del genere non sono un'eccezione.

Anzi, c'è il precedente di Palestrina, ma anche quello, del 1986, che portò proprio alla fusione tra Anagni e Alatri. Compiuti i 75 anni i vescovi non vanno più automaticamente in pensione, ma dovranno presentare una rinuncia all'incarico. La proroga resta un'eccezione e sarà autorizzata dal Vaticano "solo per motivi legati al bene comune ecclesiale". La soluzione più naturale diventerebbe l'unione delle diocesi "in persona episcopii". Il compimento del settantacinquesimo anno di età del vescovo Lorenzo Loppa, il 14 luglio 2022, potrà spalancare le porte a una modifica della circoscrizione diocesana. E non è detto che possa essere l'unica. Ad andare in pensione c'è un altro vescovo di una diocesi confinante, quella di Velletri-Segni.

Monsignor Vincenzo Apicella andrà in pensione dal 22 gennaio. E, a suo modo, sarà un apripista. Cosa succederà da allora sarà rappresentativo di quanto potrà accadere dal 14 luglio. E non è detto che Velletri non possa finire anch'essa insieme a Frosinone in virtù, se non altro, dei legami storici, da un punto di vista ecclesiale, ma non solo, esistenti tra il capoluogo della Ciociaria e il centro veliterno. Comunque vada con Velletri, il destino della diocesi di Anagni-Alatri sembra segnato. La soluzione dell'annessione a quella del capoluogo si basa pure sul fatto che Anagni-Alatri è considerata una diocesi "piccola" con circa 92.000 fedeli. Questo elemento favorirebbe l'accorpamento.

Tanto più che il vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, Ambrogio Spreafico, 72 anni a marzo, è più giovane.

Il passo successivo dovrebbe essere la scelta della sede della nuova diocesi. Logica vorrebbe che fosse Frosinone, che con circa 180.000 fedeli è il capoluogo della diocesi più grande. Tuttavia, Anagni, essendo stata sede papale, potrebbe proporre le sue rivendicazioni. In passato, papa Francesco ha parlato della riduzione delle diocesi italiane. E lo stesso Bergoglio aveva sollecitato un'accelerazione nel progetto di riordino delle diocesi. Progetto «trascinato per troppo tempo e credo sia giunta l'ora di concluderlo al più presto». Nel 2014 è nata da una fusione la diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo con alla guida il vescovo Gerardo Antonazzo. Nel 2019 la diocesi di Palestrina è stata unita a quella di Tivoli. I precedenti ci sono, dunque.