Abbandonati nella zona di Monte d'Oro a Scauri da una persona che è invia di identificazione da parte della Polizia Locale di Minturno. Questo il destino di due cuccioli meticci, di tre mesi, ritrovati nei pressi di via Nino Manfredi, in un'area non molto distante dalla spiaggia dei sassolini. La segnalazione di questi due cuccioli è stata fatta da un Guardiaparco all'associazione Help Ralph's Friends odv, presieduta da Rosaria Izzo, che da sempre è in prima linea nella tutela dei cani. «Uno era una femmina di colore bianco e l'altro un maschio di colore nero ha spiegato Rosaria Izzo che poi sono stati recuperati e trasferiti al canile di Gaeta. Ma già hanno richieste di adozione da parte di persone che ora presenteranno domanda di pre-affido».

Ma la vicenda, che è destinata a chiudersi positivamente per i due piccoli esemplari, non è finita per quanto riguarda l'autore o gli autori dell'abbandono. Infatti il caso è stato segnalato alla Polizia Locale, che ha avviato le indagini del caso. In particolare, alcuni testimoni hanno indicato la presenza nella zona di una Fiat Punto, dalla quale sarebbero poi fatti scendere i due cucciolotti. Immediatamente sono stati avviati dei controlli alle immagini della videosorveglianza, che potevano aver ripreso il passaggio del veicolo in più punti del territorio comunale. E al termine di un controllo dettagliato gli agenti della Municipale avrebbero stretto il cerchio sul presunto autore dell'abbandono, che potrebbe essere una persona di Formia. A tal proposito alcuni sospettati sarebbero stati convocati per essere ascoltati, ma sembra certo che il responsabile sarà individuato. Il responsabile ovviamente, rischia la denuncia per abbandono di animali.

Il luogo scelto dal protagonista dell'episodio non è molto frequentato, soprattutto di sera, periodo in cui sarebbe avvenuto l'abbandono. Ma la segnalazione del Guardiaparco e dal presidente dell'associazione animalista, Rosaria Izzo, ha messo subito in moto la ricerca del responsabile, il quale non aveva tenuto conto del fatto che la targa della sua auto era stata immortalata da più di un impianto della videosorveglianza. Una storia che, in questo caso, è finita bene, ma che poteva essere evitata, in considerazione delle varie possibilità che esistono «Per evitare che accadano questi episodi ha affermato Rosaria Izzo basta chiedere aiuto, perché i modi ci sono. Infatti ci sono diverse soluzioni per chi, ad esempio, non ha mezzi economici per sterilizzare sia maschi che femmine. Se ci sono già i cuccioli basta chiedere ai volontari perché ci sono e se li cercano li trovano. Possono chiamare il canile e chiedere come funziona, chiedere l'intervento di un volontario che li aiuta a sterilizzare mamme o ad adottarle nel caso i padroni non sono più in condizioni di tenerle».