La città piange la scomparsa di Alessandro Pompeo. Aveva74 anni. È morto sabato all'ospedale romano Aurelia Hospital. Alessandro, per gli amici Sandro, maresciallo dell'Aeronautica Militare in pensione, aveva l'hobby della fotografia, webmaster, scrittore dialettale, blogger; ideatore del premiato sito web www.alessandropompeo.eu e del gruppo online "Chi ha suonato la campana in via Ponziana a Ferentino?". Oggi alle 15 i funerali nella chiesa Santa Maria Maggiore.