Torna l'incubo furti nel Cassinate. Nella serata di venerdì diversi i tentativi avvenuti a Castrocielo: prese di mira abitazioni, in alcuni casi isolate, ma anche un bancomat. Nelle scorse notti lungo la Casilina, ai cancelli dell'impianto ex Dosa, è stata sradicata la cassa del bancomat della Banca Popolare del Cassinate. Il colpo potrebbe essere avvenuto intorno alle 3.30 di notte. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Aquino.

Certamente chi ha agito si suppone abbia pianificato bene come muoversi. Indagini pure sul bottino.

Tornado ai furti in abitazione l'unico colpo andato a segno è stato in una casa nella zona Rio. Qui i ladri sono riusciti ad entrare forzando una porta e una volta dentro hanno messo a soqquadro l'abitazione in cerca di preziosi. Magro il bottino 15 euro e due fucili, poi ritrovati dai carabinieri il giorno successivo abbandonati nei terreni vicini al luogo del furto.

Altri due tentativi di furto sempre nella serata di venerdì sarebbero stati tentanti nella parte bassa di Castrocielo. Uno di questi in un'abitazione lungo la Casilina, sopra a una rivendita edile. Ad attirare le attenzioni della proprietaria alcuni rumori insoliti. A quel punto la donna ha chiamato a voce alta il figlio per vedere se fosse lui: non c'è stata nessuna risposta ma ha sentito persone fuggire via. In tutti i casi l'invito delle forze dell'ordine è quello di segnalare qualsiasi movimento sospetto in modo da intervenire tempestivamente.