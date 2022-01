Che stagione termale sarà la prossima è presto per dirlo. Troppi i fattori in concorso che determineranno il risultato finale, Sars Cov 2 e le sue varianti e relative norme di contenimento comprese. Certò è che in quest'anno toccherà ancora ad Atf Spa occuparsi della riapertura e gestione delle terme.

Il tutto nelle more del bando di privatizzazione pubblicato dal Comune nei giorni scorsi e che vedrà il compimento dell'intero iter verso fine estate, inizio autunno prossimi. E' con questo spirito e queste certezze che Atf ha già iniziato una serie di lavori all'interno dei siti termali, tesi al mantenimento dell'esistente ed al recupero del suo importante patrimonio boschivo che, per la parte che riguarda una serie di alberi di alto fusto crollati al suolo negli anni scorsi all'interno della Fonte Anticolana a causa del maltempo, proprio in questi giorni sono stati rimpiazzati da una ditta specializzata con nuove piantumazioni di carpini, aceri e liquidambar.

Una bella notizia alla quale come sempre seguiranno giorni di gossip sui social da parte di quanti pur non distinguendo una pianta d'insalata da un cavolfiore, dovranno però dire la loro. Così come nel caso del bando di privatizzazione di Atf, dove persone, per fortuna pochissime, che non hanno messo mai piedi dentro un'azienda o un campo da golf, stanno lì a dissertare sulla struttura del bando.

Il vento a Fiuggi però e per fortuna negli ultimi anni è cambiato ed alla stragrande maggioranza della gente comune agli operatori economici dell'opinione di quattro scappati di casa interessa meno di niente. Le persone serie guardano avanti facendo tesoro degli errori del passato. E' molto probabile che proprio la Fonte Anticolana, dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2022 tornerà ad essere un villaggio globale Covid free rivolto alle famiglie ed al turismo di prossimità.