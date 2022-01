Nel primo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale sulla via Anticolana, nelle vicinanze del casello autostradale. Sono rimaste coinvolte tre macchine che, per cause in corso di accertamento, sono venute in collisione. Ferite leggermente tre persone, tra cui un bambino di cinque anni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il bambino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Alatri, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Anche gli altri due feriti sono stati sottoposti alle cure del caso.

Dopo l'incidente, la strada è rimasta boccata per un po', con il traffico che ne ha risentito leggermente. Qualche rallentamento per permettere i soccorsi e tutto è tornato alla normalità.