Cittadini e attività di serie A e di serie B. Monta la protesta ad Isola del Liri dopo l'attivazione del servizio di sosta a pagamento. I cittadini della parte bassa si sentono penalizzati perché nella parte superiore di Isola del Liri la sosta è gratuita. Il servizio è partito ad inizio settimana e interessa le seguenti vie e piazze: via San Giuseppe, via Napoli, corso Roma. Ed una serie di vie: Pietro De L'isola, Verdi, Po, Selva, Roma, Tevere e Pirandello.

Chi parcheggia in queste strade, in determinati orari è costretto al pagamento del ticket attraverso le colonnine di sosta presenti lungo le vie interessate, con il tariffario esposto sulle stesse. Dal Comune isolano ricordano che è possibile avanzare richiesta per il rilascio di abbonamento, che consentirà la sosta senza limitazione di tempo, ma senza alcuna riserva di posteggio.