Strade al limite della percorribilità e disagi per i cittadini. La problematica coinvolge Via Case Ricci, nella frazione di Santa Francesca e una serie di piccole arterie nelle strette prossimità e che conducono a gruppi di abitazioni. La denuncia parte dai residenti, esausti di dover fare i conti da troppo tempo con una situazione sempre uguale a se stessa.

«Le pessime condizioni e il profondo stato di abbandono di strade comunali che percorriamo abitualmente è inaccettabile. Parliamo di un tratto di strada che serve all'incirca una quindicina di famiglie nella periferia di Santa Francesca precisamente Via Case Ricci al quale si aggiungono altre piccole arterie come via case Cerelli, via case Dell'Unto ed altre ancora. L'asfalto è sgretolato, le crepe sono evidenti, al primo sentore di pioggia la situazione peggiora. Non possiamo più sopportare la disattenzione verso tali situazioni da parte dell'amministra zione. Abbiamo assistito ad una campagna serrata per rimarcare gli interventi di manutenzione ordinaria ma per la terza volta la nostra zona è stata dimenticata. Ci sono alcuni punti talmente critici da costringere gli automobilisti a percorrere il tragitto sul manto erboso pur di non danneggiare gli pneumatici».

I cittadini non intendono più accontentarsi di operazioni parziali. «Ormai siamo al limite della sopportazione. A fronte di tante segnalazioni e nonostante l'evidente stato di danneggiamento, il manto stradale viene degnato di una manciata di asfalto solo davanti alla comparsa di nuove buche. Sono strade la cui pericolosità è indiscussa: l'amministrazione non può restare a braccia conserte. Il territorio è molto esteso ma ogni cittadino ha uguale diritto di usufruire di servizi idonei, anche se si tratta di un numero non elevato di abitazioni».