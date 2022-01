Annita Visocchi al traguardo dei cento anni di vita.

Nella gioia dei suoi figli, nipoti e pronipoti, oggi Ninina, così è nota ad Atina, festeggerà il secolo di vita.

Per tenere conto dell'emergenza Covid, Ninina avrà vicino solo due congiunti, mentre il resto della famiglia, dimostrerà il suo affetto solo via web. Ultima di 14 figli, Ninina ha avuto tre figli, Lello, Edmondo e Emilia, sei nipoti e nove pronipoti con i loro quattro figli.

Una vita intensa, trascorsa a educare nella concordia e nel rispetto dei valori morali figli e nipoti che non hanno mai mancato di far sentire la loro vicinanza a Ninina, e costringendoli, proprio in questo giorno, a rimanerle lontano. Alla festeggiata giungano gli auguri anche da parte della nostra redazione.