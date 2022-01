Tamponi gratuiti e volontari per bambini e ragazzi delle scuole site sul territorio comunale. L'Amministrazione civica promuove l'importante iniziativa in vista della ripresa delle lezioni in presenza, prevista per lunedì 17 gennaio, salvo diverse indicazioni per un eventuale aggravamento della situazione epidemiologica.

Su impulso del sindaco, dell'assessore all'Istruzione Anna Celani e dell'assessore alla Salute Elisa Guerriero, sono state organizzate per oggi e domenica 16 gennaio due giornate di screening gratuito, rivolte ai bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale. Potranno effettuare un tampone gratuito (test antigenico rapido) su base volontaria gli alunni della Scuola dell'infanzia, delle Primarie e delle Secondarie. Si parte alle 9 con le Scuole dell'infanzia e Primarie, mentre domenica alle 13 sarà il turno dei ragazzi di Medie e superiori, presso il palazzetto dello sport.

«Sabato 15 e domenica 16 screening gratuito per tutti gli studenti delle scuole di Ceprano - annuncia l'assessore Elisa Guerriero - Si parte dalla scuola dell'infanzia, alle 9 presso il Palazzetto dello sport, fino a terminare con le classi dell'Ite domenica pomeriggio a partire dalle 13. Basterà recarsi negli orari indicati, riempire il foglio all'ingresso e tutti gli studenti potranno essere monitorati. Abbiamo ritenuto opportuno dare alle famiglie e alle istituzioni scolastiche un aiuto tangibile, vista la situazione sanitaria nel nostro paese. Così abbiamo organizzato questo screening totalmente gratuito presso il Palazzetto dello sport e per questo ringraziamo l'attuale gestore dell'impianto per il suo sostegno, la protezione civile per il suo aiuto indispensabile, nonché gli uffici comunali e il personale della manutenzione sempre pronti in momenti difficile come questo».

Proprio due giorni fa, anche il consigliere Marco Colucci aveva protocollato una nota con cui invitava l'Amministrazione ad attivarsi per organizzare uno screening gratuito e volontario per le scuole, ma a quanto pare era stata già attivata la procedura dell'iniziativa.