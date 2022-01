«Con qualcuno ho parlato, o di persona o al citofono. Non ricordo come. Ma con qualcuno ho parlato». A riferire che la mattina del 1° giugno 2001 era andato in caserma per ritirare una patente militare è stato il primo dei testimoni ascoltati ieri. Ma non l'unico.

Tra un'altra valanga di non ricordo. I diversi testimoni ascoltati in aula alla ripresa del processo Mollicone dopo la pausa natalizia e dopo l'udienza del 7 gennaio saltata per questioni di salute di un giudice non hanno saputo tratteggiare dettagli e particolari.

Ma alcuni di una cosa sono apparsi sicuri: la caserma nella tarda mattinata del 1° giugno non era vuota. Anzi, qualcuno ha anche ricordato di essere stato fatto accomodare da un militare prima di presentare una denuncia, fatta poi al maresciallo Franco Evangelista.

Nessuno, però, ha saputo indicare chi fosse; quale militare, oltre al maresciallo - tornato dalle prove della festa dell'Arma - fosse con lui...CONTINUA...