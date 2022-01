Il covid fa registrare altre tre vittime nelle ultime 24h in Ciociaria. Secondo quanto riporta il bollettino Asl, si tratta di un uomo di 88 anni di Ceccano e di due donne di Frosinone una di 84 ed una di 96 anni.

I nuovi positivi sono invece 833 su un totale di 5286 tamponi. I pazienti ricoverati sono 82, di cui 8 in terapia intensiva, mentre i guariti sono 371.

La mappa dei contagi

Altri Comuni che registrano contagi non presenti nella slide

4 ALVITO GUARCINO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

3 ACUTO BROCCOSTELLA FONTANA LIRI PASTENA PATRICA PICO SAN BIAGIO SARACINISCO SETTEFRATI VALLECORSA

2 ARNARA ATINA AUSONIA CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE GALLINARO GIULIANO DI ROMA POFI SAN DONATO VAL DI COMINO SANT'APOLLINARE STRANGOLAGALLI VALLEMAIO VICALVI VICO NEL LAZIO

1 AMASENO PICINISCO POSTA FIBRENO SERRONE SUPINO TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO

Asl: nominati quattro nuovi direttori

"L'emergenza pandemica non ferma il percorso di riorganizzazione e rafforzamento dell'organico dirigente della Asl di Frosinone che va avanti spedito.

Quattro figure di esperienza ed alta professionalità andranno infatti a dirigere altrettante Unità Operative Complesse importanti, assicurando il loro pieno funzionamento, rafforzando e migliorando le strutture esistenti, con uno sguardo sempre attento all'innovazione, per un servizio sempre più efficace.

Il dr. Gianpiero Fabi è stato nominato Direttore UOC Direzione Sanitaria P.O. Frosinone/Alatri, il dr. Mario Fabi è la nuova guida della UOC Direzione Sanitaria P.O. Cassino, il dr. Alfonso Schiavo è il neo Dirigente UOC Medicina P.O. di Sora mentre il dr. Giuseppe Di Luzio è il nuovo Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica.

Con questi incarichi la ASL di Frosinone da continuità al proprio lavoro nelle strutture ospedaliere così come sui territori, potenziando il percorso di stabilizzazione delle cure. I quattro primari hanno superato una selezione che ha visto la partecipazione di candidati dall'ottimo profilo. A loro vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Direttore Generale dott.sa Pierpaola D'Alessandro.

La presentazione dei quattro professionisti

Dr Gianpiero Fabi (UOC Direzione Sanitaria P.O. Frosinone/Alatri): Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università la Sapienza di Roma, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Ha già ricoperto, tra gli altri, l'incarico di Responsabile UOC Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Frosinone F. Spaziani. Attualmente ricopre il ruolo di Bed Manager presso il P.O. Frosinone/Alatri Vanta un vasto numero di docenze nelle Università La Sapienza e Tor Vergata.

Dr. Mario Fabi (UOC Direzione Sanitaria P.O. Cassino): Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università la Sapienza di Roma, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva in indirizzo "Igiene e organizzazione dei Servizi Ospedalieri". È stato per 13 anni responsabile Medicina di base presso il Distretto di Colleferro Dal 2014 al 2016 ha fatto parte dello staff della Direzione Sanitaria Aziendale. Dal 2016 svolge l'incarico di Responsabile UOC Direzione Sanitaria Ospedaliera P.O. Santa Scolastica di Cassino.

Dr. Alfonso Schiavo (UOC Medicina P.O. Sora): Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", specializzato in Medicina Interna e Pneumologia. Ha ricoperto, tra gli altri, l'incarico di Direttore di U.O.C. di Medicina Interna P.O. Val Vibrata AUSL 4 Teramo e di Direttore FF di Pneumologia presso Teramo. Al suo attivo numerose pubblicazioni e docenze.

Dr. Giuseppe Di Luzio (UOC Igiene e Sanità Pubblica): Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e Statistica Sanitaria. Dal 2018 è responsabile UOS SISP Nord e dal 2020 è il referente territoriale aziendale per l'emergenza Covid.19".