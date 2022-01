Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani in abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al covid. A darne notizia è il Comune di Patrica.

«Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, è interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti trasparenti uno dentro l'altro. I rifiuti vanno esposti al di fuori della propria abitazione il martedì e il venerdì previo avviso dell'operatore.

Per informazioni è possibile contattare: Ufficio ecosportello 0775 1855297 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 -martedì e giovedì dalle 17 alle 19), ufficio tecnico 0775 807829.